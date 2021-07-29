Советник Эрдогана прокомментировал поставки турецкого вооружения на Украину

Старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мюджахит Кючюкйылмаз заявил в интервью РИА Новости, что России не стоит беспокоиться из-за поставок вооружения из Турции на Украину.

По его словам, Турция, «налаживая отношения с одной страной, не создаёт проблемы в отношениях с другой».

«Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами», — сказал Кючюкйылмаз.

Также он заявил, что Турция продолжит налаживать отношения с разными странами в соответствии со своими потребностями и интересами.

«В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», — сказал советник Эрдогана.

Ранее турецкий производитель БПЛА подтвердил продажу Украине ударных беспилотников Bayraktar.