В Госдепе рассказали о встрече Блинкена с главой ВОЗ

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл в Кувейте встречу с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе и в Китае, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить их появление в будущем», — говорится в сообщении.

Блинкен подчеркнул, что следующая фаза исследования происхождения коронавируса должна быть своевременной, основанной на фактах, прозрачной, находиться под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства.

Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон уже передал странам мира 60 млн доз вакцин от коронавируса.