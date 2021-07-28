В ВОЗ высказались об уровне опасности выявленного в России штамма COVID-19

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В женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказались об уровне опасности выявленного в России варианта коронавирусной инфекции АТ.1.
В ВОЗ высказались об уровне опасности выявленного в России штамма COVID-19
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

«Что касается АТ.1, то на основе имеющихся данных было определено, что этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и, таким образом, больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы оставаться в списке для мониторинга», — отметили в организации.

Вместе с этим в ВОЗ добавили, что список штаммов для мониторинга может в любой момент пополниться или же сократиться.

Ранее сообщалось, что ВОЗ убрала российский штамм COVID-19 AT.1 из списка для наблюдения.

В настоящее время в список для отслеживания входят 13 штаммов коронавируса, которые требуют дальнейшего изучения.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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