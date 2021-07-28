США отказались снимать санкции против 500 иранских граждан и компаний

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Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил, что власти США отказались снимать санкции против 500 иранских граждан и компаний в рамках переговоров по ядерной сделке, заявило агентство Fars.
США отказались снимать санкции против 500 иранских граждан и компаний
  • Reuters

«США не согласились снимать санкции, введённые при Трампе в отношении более 500 физических и юридических лиц», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что Вашингтон также отказался гарантировать, что не повторится ситуация аналогичная выходу администрации Трампа из ядерной сделки с Ираном.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков на фоне сообщений о планах Тегерана производить металлический уран прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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