Рябков прокомментировал ситуацию с СВПД
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«Мы призываем участников венских переговоров удвоить усилия с целью нахождения взаимоприемлемых развязок остающихся проблем», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Он заявил, что «шаги, которые могут осложнить переговорный процесс, конечно, вызывают с нашей стороны озабоченность».
«Мы не считаем оправданным сейчас отвлекаться на другие задачи, кроме восстановления полнокровного функционирования СВПД», — добавил дипломат.
Ранее, как сообщает агентство, Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащённый до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после — в металлический уран, обогащённый до 20%.
Также Рябков заявлял, что Москва призывает США воздерживаться от заявлений о затягивании переговоров по СВПД.