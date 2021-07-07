Рябков прокомментировал ситуацию с СВПД

Замглавы МИД России Сергей Рябков на фоне сообщений о планах Тегерана производить металлический уран прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Мы призываем участников венских переговоров удвоить усилия с целью нахождения взаимоприемлемых развязок остающихся проблем», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он заявил, что «шаги, которые могут осложнить переговорный процесс, конечно, вызывают с нашей стороны озабоченность».

«Мы не считаем оправданным сейчас отвлекаться на другие задачи, кроме восстановления полнокровного функционирования СВПД», — добавил дипломат.

Ранее, как сообщает агентство, Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащённый до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после — в металлический уран, обогащённый до 20%.

Также Рябков заявлял, что Москва призывает США воздерживаться от заявлений о затягивании переговоров по СВПД.