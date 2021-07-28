ВОЗ не рекомендует делать дополнительные прививки от COVID-19 уже вакцинированным
- Reuters
По её словам, в настоящий момент нет достаточных научных данных об их эффективности.
«Мы ясно об этом заявили: на настоящий момент имеется недостаточно информации, чтобы выступать с рекомендацией по этому вопросу», — цитирует её ТАСС.
В связи с этим, по словам О’Брайен, ВОЗ «не рекомендует бустерные дозы» ни для одной из вакцин от коронавируса.
Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech рассчитывают в ближайшие недели предоставить регуляторам США и ЕС данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19.