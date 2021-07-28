США намерены разместить на Аляске противоракеты нового поколения

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Соединённые Штаты в 2028 году планируют развернуть на Аляске противоракеты нового поколения. Об этом журналистам сообщил глава Северного командования Вооружённых сил страны генерал Глен Ван Хёрк.
США намерены разместить на Аляске противоракеты нового поколения
  • Pixabay

«Ракетные перехватчики следующего поколения планируется разместить (на Аляске) в 2028 году. Согласно имеющимся у меня данным, этот процесс движется полностью в соответствии с графиком», — сказал он во время брифинга, его слова приводит РИА Новости.

Генерал добавил, что Агентство по противоракетной обороне США уделяет большое внимание вопросу работы радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении большой дальности.

«Это должно сыграть решающую роль в расширении наших возможностей в сфере противоракетной обороны», — добавил Ван Херк.

Ранее стало известно о планах американских военных усовершенствовать операционную систему противоракетной обороны из-за новых разработок «противников», в том числе гиперзвуковых ракет.

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