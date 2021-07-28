США намерены разместить на Аляске противоракеты нового поколения
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«Ракетные перехватчики следующего поколения планируется разместить (на Аляске) в 2028 году. Согласно имеющимся у меня данным, этот процесс движется полностью в соответствии с графиком», — сказал он во время брифинга, его слова приводит РИА Новости.
Генерал добавил, что Агентство по противоракетной обороне США уделяет большое внимание вопросу работы радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении большой дальности.
«Это должно сыграть решающую роль в расширении наших возможностей в сфере противоракетной обороны», — добавил Ван Херк.
Ранее стало известно о планах американских военных усовершенствовать операционную систему противоракетной обороны из-за новых разработок «противников», в том числе гиперзвуковых ракет.