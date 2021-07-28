Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности ситуацию в Афганистане, а также на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо заявил, что в настоящее время «на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана».

По его словам, «поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов».