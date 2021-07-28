В США заявили о планах Байдена подписать меморандум о кибербезопасности
- Reuters
«Президент подпишет меморандум по национальной безопасности и улучшению кибербезопасности систем контроля критической инфраструктуры», — цитирует её РИА Новости.
Отмечается, что Байден поручит Министерству внутренней безопасности и Министерству торговли разработать официальные цели по обеспечению кибербезопасности.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал вопрос кибератак одним из крупнейших «раздражителей» в отношениях России и Соединённых Штатов.
По его словам, Москва передала Вашингтону конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информационном пространстве и рассчитывает на позитивную реакцию США.