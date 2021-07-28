В США заявили о планах Байдена подписать меморандум о кибербезопасности

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Высокопоставленный представитель администрации США заявила, что американский лидер Джо Байден подпишет 28 июля меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры Соединённых Штатов.
В США заявили о планах Байдена подписать меморандум о кибербезопасности
  • Reuters

«Президент подпишет меморандум по национальной безопасности и улучшению кибербезопасности систем контроля критической инфраструктуры», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что Байден поручит Министерству внутренней безопасности и Министерству торговли разработать официальные цели по обеспечению кибербезопасности. 

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал вопрос кибератак одним из крупнейших «раздражителей» в отношениях России и Соединённых Штатов.

По его словам, Москва передала Вашингтону конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информационном пространстве и рассчитывает на позитивную реакцию США.

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