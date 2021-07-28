Politico: Байден избегает введения санкций против Путина

Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против российского лидера Владимира Путина и его окружения.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Согласно изданию, советники Байдена не уверены, что введение санкций против российской власти приведёт к ощутимым результатам.

Как отмечается, высшие должностные лица из американской администрации утверждают, что санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от государства.

По данным Politico, в США опасаются, что чрезмерно жёсткие меры приведут к кризису в России, в результате которого ядерное оружие «может попасть в ненадёжные руки».

Ранее Министерство торговли США внесло в чёрный список трёх физических лиц и три компании из России.