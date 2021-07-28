Politico: Байден избегает введения санкций против Путина

Короткая ссылка
Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против российского лидера Владимира Путина и его окружения.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Согласно изданию, советники Байдена не уверены, что введение санкций против российской власти приведёт к ощутимым результатам.

Как отмечается, высшие должностные лица из американской администрации утверждают, что санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от государства.

По данным Politico, в США опасаются, что чрезмерно жёсткие меры приведут к кризису в России, в результате которого ядерное оружие «может попасть в ненадёжные руки».

Ранее Министерство торговли США внесло в чёрный список трёх физических лиц и три компании из России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить