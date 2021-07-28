В Японии отменили более 20 авиарейсов из-за тайфуна
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Сэндай (префектура Мияги).
Как отмечается, это первый случай, когда тропический шторм, проходит через территорию страны со стороны Мияги.
Уточняется, что скорость ветра в центральной части шторма составляет 20 м/с, а порывы достигает 30 м/с.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в американском штате Флорида и ещё несколько пострадали в штате Джорджия из-за обрушившегося на регион тропического шторма «Эльза».