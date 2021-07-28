В Японии отменили более 20 авиарейсов из-за тайфуна

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По меньшей мере 22 внутренних авиарейса отменены в Японии из-за тайфуна «Непартак», который достиг северо-восточного побережья страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Сэндай (префектура Мияги).

Как отмечается, это первый случай, когда тропический шторм, проходит через территорию страны со стороны Мияги.

Уточняется, что скорость ветра в центральной части шторма составляет 20 м/с, а порывы достигает 30 м/с.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в американском штате Флорида и ещё несколько пострадали в штате Джорджия из-за обрушившегося на регион тропического шторма «Эльза».

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