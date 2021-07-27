Ростуризм в 2024 году планирует создать национальный сервис бронирования

Ростуризм планирует создать и запустить в эксплуатацию национальный сервис бронирования туристских услуг, предполагается, что он начнёт работу в 2024 году.

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Создание такого сервиса входит в план мероприятий первого этапа стратегии развития туризма до 2035 года. «Обеспечение повышения защиты интересов туристов и защиты российского рынка онлайн-бронирования, приобретения гостиничных услуг путем создания и запуска в эксплуатацию национального программного обеспечения для бронирования туристских услуг», — приводит Интерфакс выдержку из стратегии. Отмечается, что в результате должны быть обеспечены «создание и эксплуатация цифрового решения «Национальная система бронирования». Ранее Ростуризм создал комиссию по контролю качества туристических услуг.