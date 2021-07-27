Ростуризм в 2024 году планирует создать национальный сервис бронирования

Короткая ссылка
Ростуризм планирует создать и запустить в эксплуатацию национальный сервис бронирования туристских услуг, предполагается, что он начнёт работу в 2024 году.
Ростуризм в 2024 году планирует создать национальный сервис бронирования
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Создание такого сервиса входит в план мероприятий первого этапа стратегии развития туризма до 2035 года.

«Обеспечение повышения защиты интересов туристов и защиты российского рынка онлайн-бронирования, приобретения гостиничных услуг путем создания и запуска в эксплуатацию национального программного обеспечения для бронирования туристских услуг», — приводит Интерфакс выдержку из стратегии.

Отмечается, что в результате должны быть обеспечены «создание и эксплуатация цифрового решения «Национальная система бронирования».

Ранее Ростуризм создал комиссию по контролю качества туристических услуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить