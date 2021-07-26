Ростуризм запустил мониторинг качества туристических услуг
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«Наша задача в этом летнем сезоне — чтобы туристы получали адекватное качество услуг за свои деньги и чтобы в целом права туристов соблюдались», — заявила глава ведомства.
Она пояснила, что соответствующие меры были приняты в связи с поступающими в Ростуризм жалобами относительно качества сервиса и услуг.
Догузова отметила, что бизнес «в целом реагирует» на запросы ведомства «и в большинстве случаев оперативно устраняет недоработки».
«За половину курортного сезона нами, в том числе в ручном режиме, отработаны десятки таких случаев», — сообщила она.
Комментируя вопросы ценообразования, руководитель Ростуризма напомнила о регулярном мониторинге рынка ведомством совместно с ФАС и Роспотребнадзором.
Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.