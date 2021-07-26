Ростуризм запустил мониторинг качества туристических услуг

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Ростуризм создал комиссию по контролю качества туристических услуг. Об этом, как сообщает газета «Известия», заявила глава ведомства Зарина Догузова.
Ростуризм запустил мониторинг качества туристических услуг
  • Pixabay

«Наша задача в этом летнем сезоне — чтобы туристы получали адекватное качество услуг за свои деньги и чтобы в целом права туристов соблюдались», — заявила глава ведомства.

Она пояснила, что соответствующие меры были приняты в связи с поступающими в Ростуризм жалобами относительно качества сервиса и услуг.

Догузова отметила, что бизнес «в целом реагирует» на запросы ведомства «и в большинстве случаев оперативно устраняет недоработки».

«За половину курортного сезона нами, в том числе в ручном режиме, отработаны десятки таких случаев», — сообщила она.

Комментируя вопросы ценообразования, руководитель Ростуризма напомнила о регулярном мониторинге рынка ведомством совместно с ФАС и Роспотребнадзором.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

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