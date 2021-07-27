Россия призвала СБ ООН уделить внимание экономическому восстановлению Судана
- Reuters
Об этом она заявила в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
По её словам, сворачивающаяся Совместная миротворческая операция Афросоюза и ООН в Дарфуре успешно справилась с поставленными перед ней задачами.
«Настало время уделить первоочередное внимание восстановлению и экономическому развитию региона», — приводит её слова ТАСС.
По её словам, Судан сталкивается с многочисленными вызовами, в числе которых рост числа беженцев из африканских государств и распространение коронавируса.
«Предстоит преодолеть социально-экономические трудности», — сообщила она.
В июне министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Судана Ясином Ибрагимом оценил уровень военного сотрудничества двух стран.