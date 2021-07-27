Россия призвала СБ ООН уделить внимание экономическому восстановлению Судана

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что первоочередное внимание после завершения миротворческой операции в суданском регионе Дарфур необходимо уделить преодолению социально-экономических проблем.

Об этом она заявила в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По её словам, сворачивающаяся Совместная миротворческая операция Афросоюза и ООН в Дарфуре успешно справилась с поставленными перед ней задачами.

«Настало время уделить первоочередное внимание восстановлению и экономическому развитию региона», — приводит её слова ТАСС.

По её словам, Судан сталкивается с многочисленными вызовами, в числе которых рост числа беженцев из африканских государств и распространение коронавируса.

«Предстоит преодолеть социально-экономические трудности», — сообщила она.

В июне министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Судана Ясином Ибрагимом оценил уровень военного сотрудничества двух стран.