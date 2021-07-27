Антонов предложил США возобновить работу комиссии Берингова пролива

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил о необходимости возобновления работы региональной комиссии Берингова пролива.

Об этом глава российского диппредставительства заявил в рамках заседания Российско-американского тихоокеанского партнёрства.

«Выступаем за восстановление работы Региональной комиссии Берингова пролива с подключением представителей коренного населения», — приводит его слова РИА Новости.

Он также предложил возобновить совместные академические исследования между вузами Аляски и российского Дальнего Востока.

Ранее Антонов заявил, что Россия и США нуждаются в хороших отношениях друг с другом, это отвечает интересам народов обеих стран