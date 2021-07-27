Антонов предложил США возобновить работу комиссии Берингова пролива
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Об этом глава российского диппредставительства заявил в рамках заседания Российско-американского тихоокеанского партнёрства.
«Выступаем за восстановление работы Региональной комиссии Берингова пролива с подключением представителей коренного населения», — приводит его слова РИА Новости.
Он также предложил возобновить совместные академические исследования между вузами Аляски и российского Дальнего Востока.
Ранее Антонов заявил, что Россия и США нуждаются в хороших отношениях друг с другом, это отвечает интересам народов обеих стран