Антонов: Москва и Вашингтон заинтересованы в хороших отношениях друг с другом

Россия и Соединённые Штаты нуждаются в хороших отношениях друг с другом, это отвечает интересам народов обеих стран. Такое мнение выразил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Иметь хорошие отношения между Соединёнными Штатами и Россией в интересах и народа Соединённых Штатов, и также народа России», — приводит ТАСС слова Антонова.

По его словам, США и Россия «обречены на сотрудничество».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не считают секретом наличие сфер, где у Соединённых Штатов и России могут сойтись интересы.