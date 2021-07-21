Антонов: Москва и Вашингтон заинтересованы в хороших отношениях друг с другом

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Россия и Соединённые Штаты нуждаются в хороших отношениях друг с другом, это отвечает интересам народов обеих стран. Такое мнение выразил российский посол в США Анатолий Антонов.
Антонов: Москва и Вашингтон заинтересованы в хороших отношениях друг с другом
  • globallookpress.com
  • © Russian Embassy in the USA

«Иметь хорошие отношения между Соединёнными Штатами и Россией в интересах и народа Соединённых Штатов, и также народа России», — приводит ТАСС слова Антонова.

По его словам, США и Россия «обречены на сотрудничество».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не считают секретом наличие сфер, где у Соединённых Штатов и России могут сойтись интересы.

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