В Финляндии обнаружено 612 случаев коронавируса за сутки

В Финляндии зафиксировано 612 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Более половины новых случаев инфицирования — 329 — приходится на округ Хельсинки и Уусимаа.

За последние две недели зафиксировано 4905 заболевших COVID-19, что на 1953 случая больше, чем за предыдущие 14 дней.

В общей сложности в Финляндии от коронавируса умерли 982 человека.

20 июля представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна коронавируса.