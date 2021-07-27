В Финляндии обнаружено 612 случаев коронавируса за сутки

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В Финляндии зафиксировано 612 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.
В Финляндии обнаружено 612 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает Yle со ссылкой на ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Более половины новых случаев инфицирования — 329 — приходится на округ Хельсинки и Уусимаа.

За последние две недели зафиксировано 4905 заболевших COVID-19, что на 1953 случая больше, чем за предыдущие 14 дней.

В общей сложности в Финляндии от коронавируса умерли 982 человека.

20 июля представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна коронавируса.

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