В Совфеде рассказали об ожиданиях от переговоров российской делегации с США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал в беседе с RT об ожиданиях от переговоров российской делегации с США по стратегической стабильности.

Сенатор отметил, что от любых переговоров есть ожидания.

«Есть ожидание, что пройдёт процесс переговоров, что в принципе и американская сторона настроена на разрешение той напряжённости, которая имеется в наших отношениях, в международных отношениях. Поиск компромиссных решений, которые будут устраивать обе стороны, в вопросах вооружения, разоружения, кибербезопасности, борьбы с терроризмом, климатом, то есть тема для разговора обширная. Сам по себе разговор — это уже хорошо, потому что до этого разговора на протяжении многих лет не было», — отметил он.

По мнению сенатора, не стоит ждать ряда серьёзных решений.

«Какие-то начальные договорённости будут. Я думаю, переговоры — это начало разговора, как мне кажется», — уточнил Цеков.

Ранее стало известно, что российская межведомственная делегация во главе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым прибыла в Женеву, где состоятся переговоры с США по стратегической стабильности.