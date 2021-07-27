В Кремле отвергли идею турецкого профессора о сделке по Крыму

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею турецкого профессора о том, что Анкара могла бы признать Крым в обмен на признание Северного Кипра.

«Российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок. Это исключено», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он также отметил, что вряд ли это предложение может выражать официальную точку зрения властей Турции.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал высказал мнение, что Россия и Турция могли бы договориться по крымскому вопросу, если бы Москва признала независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра.

Кроме того, он заявил, что переговоры с Украиной о поставках оружия не должны влиять на российско-турецкие отношения.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.