Россия передала США предложения по повестке переговоров о стратегической стабильности
- РИА Новости
«Мы им уже передали на бумаге (предложения. — RT) и в процессе подготовки к встрече высказывали ряд соображений дополнительных, в том числе относительно того, какой должна быть повестка дня предстоящей работы», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил дипломат, подходы российской и американской сторон не во всём совпадают, но именно для того и проводятся переговоры, чтобы «попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива».
Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут в Женеве 28 июля.
Ранее сообщалось, что замглавы Госдепа Вэнди Шерман возглавит делегацию США на переговорах с Россией в Женеве 28 июля.