Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия передала США предложения по повестке переговоров о стратегической стабильности.

«Мы им уже передали на бумаге (предложения. — RT) и в процессе подготовки к встрече высказывали ряд соображений дополнительных, в том числе относительно того, какой должна быть повестка дня предстоящей работы», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил дипломат, подходы российской и американской сторон не во всём совпадают, но именно для того и проводятся переговоры, чтобы «попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива».

Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут в Женеве 28 июля.

Ранее сообщалось, что замглавы Госдепа Вэнди Шерман возглавит делегацию США на переговорах с Россией в Женеве 28 июля.