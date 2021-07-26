В АТОР прокомментировали решение Венгрии по российским туристам

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал решение Венгрии по российским туристам.

«В условиях действующих ограничений любая страна, которая открывается, будет востребована. Венгрия по-своему уникальна, в ней есть всё: культурно-познавательный, исторический, оздоровительный, гастрономический туризм», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, до пандемии популярностью пользовались короткие сити-туры в Будапешт, и открытие Венгрии упростит планирование путешествий по такому пути.

Как считает Горин, большого наплыва туристов на данный момент ожидать не стоит, поскольку с 24 июля действует разрешение на четыре рейса в неделю по направлению Санкт-Петербург — Будапешт. Также нужно учитывать период получения визы, стоимость авиабилетов.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии с 27 июля разрешат российским туристам с прививкой от коронавируса свободно въезжать в страну.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с Турцией.