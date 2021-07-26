В АТОР прокомментировали ситуацию с Турцией

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович прокомментировал ситуацию с Турцией.
В АТОР прокомментировали ситуацию с Турцией
  • Reuters

«Можно строить любые предположения, абсолютно всё возможно. Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация. Какой там штамм, какое количество заболевших вдруг появится», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, многие страны вводят дополнительные меры контроля, пытаются найти какой-то компромисс, чтобы сократить уровень заболеваемости и не навредить экономике.

Ранее в Турции заявили об отсутствии планов ужесточить меры для туристов из России.

В начале июля президент России Владимир Путин отменил действие указа, который запрещал российским авиакомпаниям летать на курорты Египта. 

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал данное сообщение.

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