Чубайс выступил против санкций в отношении климат-проектов России

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Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что международные санкции и ограничения, введённые в отношении России, не должны касаться проектов страны по предотвращению глобальной климатической катастрофы.
Чубайс выступил против санкций в отношении климат-проектов России
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Российский климатический ресурс должен быть открыт всему миру», — цитирует РИА Новости заявление Чубайса, сделанное в ходе семинара «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?».

По его словам, распространение санкций на эту сферу будет крайне контрпродуктивно.

Ранее Чубайс заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода.

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