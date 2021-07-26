Чубайс выступил против санкций в отношении климат-проектов России
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«Российский климатический ресурс должен быть открыт всему миру», — цитирует РИА Новости заявление Чубайса, сделанное в ходе семинара «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?».
По его словам, распространение санкций на эту сферу будет крайне контрпродуктивно.
Ранее Чубайс заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода.