Чубайс выступил против санкций в отношении климат-проектов России

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что международные санкции и ограничения, введённые в отношении России, не должны касаться проектов страны по предотвращению глобальной климатической катастрофы.

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