Кузнецова предложила создать международную команду по вывозу детей из Сирии

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила о необходимости создать международную правозащитную команду по вывозу детей из зон вооружённых конфликтов в Сирии.

«Считаю, пора формировать правозащитную команду, которая дала бы хоть какую-то поддержку тем государствам, которые сегодня пытаются в одиночку спасти своих детей, им нужна поддержка, помощь и сопровождение», — заявила Кузнецова.

Также она считает, что для решения проблемы по эвакуации детей необходимо прилагать больше усилий.

По её словам, тысячи детей проживают в жутких условиях.

Ранее Кузнецова рассказала, что в 2020 году было проведено шесть вывозных рейсов из Сирии, на родину вернулись 144 ребёнка.