В Японии прокомментировали слова Путина об экономике Курил

Власти Японии знают об анонсированных президентом России Владимиром Путиным «уникальных и беспрецедентных» предложениях по вовлечению Токио в экономику Курильских островов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря японского кабмина Кацунобу Като.

«Мы хотели бы воздержаться от гадания по поводу (их содержания. — RT), но по вопросу совместной экономической деятельности на северных территориях (Курильские острова. — RT) мы вели активные переговоры с российской стороной о том, как осуществлять её, не нарушая правовые позиции обеих стран», — заявил дипломат.

Ранее стало известно о намерениях властей Японии выразить протест в адрес России в связи с визитом премьер-министра Михаила Мишустина на Итурупу.