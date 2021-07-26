Байден выступит перед разведчиками 27 июля

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Президент США Джо Байден выступит с заявлением перед разведчиками в рамках визита в Офис директора национальной разведки 27 июля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Во вторник президент... обратится к работникам и руководству разведывательного сообщества. Президент выразит восхищение их работой и подчеркнёт важность для нашей национальной безопасности сбора разведывательной информации и анализа, свободного от политического вмешательства», — говорится в тексте заявления.

Американская разведка представлена 18 спецслужбами, куда входят, в том числе, ЦРУ, АНБ, ФБР и профильные подразделения разных ведомств.

В начале июля посольство России в Вашингтоне сообщило о регулярных кибератаках на объекты критической инфраструктуры страны с территории США.

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