В посольстве России регулярно констатируют хакерские атаки из США
- Reuters
«(Из США. — RT) идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России», — говорится в сообщении Facebook-аккаунта посольства.
Отмечается, что для властей Соединённых Штатов «было бы оправданным навести порядок» на американской территории.
«Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится ... на совместных усилиях по борьбе с киберкриминалом», — заключается в сообщении.
Ранее в посольстве России США опровергли доклад АНБ о причастности к кибератакам.
Ранее в «Известиях» сообщалось, что спецслужбы США и Великобритании обвинили российское ГРУ в кибератаках.