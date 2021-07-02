В посольстве России регулярно констатируют хакерские атаки из США

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Посольство России в Вашингтоне сообщило, что кибератаки на объекты критической инфраструктуры России совершаются с территории США регулярно.
В посольстве России регулярно констатируют хакерские атаки из США
  • Reuters

«(Из США. — RT) идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России», — говорится в сообщении Facebook-аккаунта посольства.

Отмечается, что для властей Соединённых Штатов «было бы оправданным навести порядок» на американской территории.

«Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится ... на совместных усилиях по борьбе с киберкриминалом», — заключается в сообщении.

Ранее в посольстве России США опровергли доклад АНБ о причастности к кибератакам.

Ранее в «Известиях» сообщалось, что спецслужбы США и Великобритании обвинили российское ГРУ в кибератаках.

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