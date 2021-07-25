Комплексы ПВО Сирии сбили две израильские ракеты
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Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с юго-запада нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам в населённом пункте Сейдат-Зейнаб провинции Дамаск.
«С применением находящихся на вооружении ПВО Вооружённых сил САР комплексов российского производства «Бук-М2Э» обе ракеты уничтожены», — приводит РИА Новости слова контр-адмирала.
Ранее сообщалось, что террористы совершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии.