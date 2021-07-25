Террористы совершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 32 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе, по данным сирийской стороны, 26 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 19 обстрелов, в провинции Латакия — восемь обстрелов, в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Хама — четыре обстрела», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной западной коалиции территории Сирии активизировались радикалы.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.