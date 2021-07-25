Глава офиса Меркель допустил появление ограничений для непривитых от COVID-19 в ФРГ

Руководитель ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун не исключил, что не привитым от коронавируса гражданам Германии придётся столкнуться с ограничениями.

«Вакцинированные будут определённо иметь больше свобод, чем непривитые», — заявил Браун в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, власти обязаны защищать здоровье граждан, поэтому в случае роста заболеваемости коронавирусом непривитым людям придётся сократить контакты.

Он уточнил, что, вероятно, посещение ресторанов, кино и стадионов для непривитых станет недоступно.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ уже можно начать подготовку к введению более жёстких мер для защиты от COVID-19 в связи с ростом заболевших коронавирусом.

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