Замглавы Госдепа США провела переговоры с властями Монголии

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Первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман во время визита в Улан-Удэ обсудила диверсификацию экономики Монголии с руководством страны.
Замглавы Госдепа США провела переговоры с властями Монголии
  • Reuters

«Вэнди Шерман подчеркнула важность двустороннего стратегического партнёрства и обсудила пути укрепления демократических институтов, суверенитета Монголии, диверсификацию её экономики», — говорится в сообщении Госдепа США.

Шерман также встретилась с представителями монгольских вооружённых сил и выразила признательность за приверженность Монголии поддержанию мира в Афганистане.

Ранее стало известно, что Вэнди Шерман возглавит делегацию США на переговорах с Россией в Женеве 28 июля.

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