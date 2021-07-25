Замглавы Госдепа США провела переговоры с властями Монголии

Первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман во время визита в Улан-Удэ обсудила диверсификацию экономики Монголии с руководством страны.

«Вэнди Шерман подчеркнула важность двустороннего стратегического партнёрства и обсудила пути укрепления демократических институтов, суверенитета Монголии, диверсификацию её экономики», — говорится в сообщении Госдепа США.

Шерман также встретилась с представителями монгольских вооружённых сил и выразила признательность за приверженность Монголии поддержанию мира в Афганистане.

Ранее стало известно, что Вэнди Шерман возглавит делегацию США на переговорах с Россией в Женеве 28 июля.