Замглавы Госдепа США провела переговоры с властями Монголии
- Reuters
«Вэнди Шерман подчеркнула важность двустороннего стратегического партнёрства и обсудила пути укрепления демократических институтов, суверенитета Монголии, диверсификацию её экономики», — говорится в сообщении Госдепа США.
Шерман также встретилась с представителями монгольских вооружённых сил и выразила признательность за приверженность Монголии поддержанию мира в Афганистане.
Ранее стало известно, что Вэнди Шерман возглавит делегацию США на переговорах с Россией в Женеве 28 июля.