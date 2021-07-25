В МИД России рассказали о ситуации в Чёрном море

В российском МИД в связи с годовщиной подписания конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов заявили, что «на фоне искусственного нагнетания обстановки в Чёрном море некоторыми внерегиональными игроками считаем задачу по обеспечению неукоснительного выполнения положений конвенции Монтрё весьма актуальной».

Как отметили в ведомстве, «особая роль в этом плане принадлежит Турции, которая наделена правами в отношении контроля над транзитом через проливы военных судов».

«Продолжим внимательно отслеживать ситуацию с тем, как на практике осуществляются положения конвенции, в том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, а также предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Чёрном море и сроков их пребывания в черноморской акватории», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

В Кремле подчёркивали, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море.