В Российско-германской внешнеторговой палате высказались об идее признания вакцин между ЕС и Россией

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Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в беседе с RT DE прокомментировал идею взаимного признания вакцин от коронавируса между Европейским союзом и Россией.
В Российско-германской внешнеторговой палате высказались об идее признания вакцин между ЕС и Россией
  • Reuters

«Наши менеджеры, как русские, так и немцы, несомненно, испытали бы облегчение, если бы то большое количество имеющихся в мире хороших вакцин — неважно, откуда они: из России, из ЕС, из Америки или из Китая — были бы взаимно признаны», — заявил он.

По его словам, коронавирус не спрашивает, кто перед ним — немец, русский, американец, индиец или африканец — и какой вакциной привит человек.

«Наши опросы однозначно показывают, что члены Российско-германской внешнеторговой палаты были бы рады, если бы правительства взаимно признали вакцины, если бы Россия и Европейский союз обоюдно признали вакцины. Совершенно ясно, что таково однозначное желание российских и немецких менеджеров и тысячи наших членов», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для одобрения иностранных вакцин против коронавирусной инфекции в России нужны встречные шаги со стороны Запада.

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