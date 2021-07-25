Двое турецких военнослужащих погибли при атаке террористов в Сирии

Минобороны Турции сообщило о гибели двух военнослужащих республики и двух ранненых в результате атаки боевиков на турецкий броневик в Сирии.

«В результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции «Щит Евфрата» двое наших солдат погибли, ещё двое получили ранения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной западной коалиции территории Сирии активизировались радикалы.

В четверг, 22 июля, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил о 28 обстрелах со стороны террористов в идлибской зоне деэскалации в САР.