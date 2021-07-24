Путин провёл переговоры с президентом Казахстана

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы», — говорится в заявлении. Уточняется, что стороны условились о продолжении контактов. 17 мая российский лидер поздравил Токаева в телефонном разговоре с днём рождения.