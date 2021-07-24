Почти во всех провинциях Афганистана ввели комендантский час

Власти Афганистана ввели ночной комендантский час в 31 из 34 провинций для сдерживания радикальной группировки «Талибан»*. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя МВД.

Как указывает РИА Новости, по словам представителя министерства, комендантский час, который вводится с целью «ограничить деятельность» талибов, будет действовать с 22:00 до 04:00 по местному времени.

Отмечается, что комендантский час не распространяется только на три провинции страны — Кабул, Нангархар и Панджшер.

Ранее представитель движения талибов Забиулла Муджахед заявил, что они контролируют около 90% границ Афганистана.

По его словам, талибы контролируют границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.