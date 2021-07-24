Почти во всех провинциях Афганистана ввели комендантский час
- Reuters
Как указывает РИА Новости, по словам представителя министерства, комендантский час, который вводится с целью «ограничить деятельность» талибов, будет действовать с 22:00 до 04:00 по местному времени.
Отмечается, что комендантский час не распространяется только на три провинции страны — Кабул, Нангархар и Панджшер.
Ранее представитель движения талибов Забиулла Муджахед заявил, что они контролируют около 90% границ Афганистана.
По его словам, талибы контролируют границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.