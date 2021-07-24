США и ЕС призвали стороны в Афганистане к перемирию

США и ЕС призывают стороны в Афганистане установить перемирие и искать политическое решение ситуации. Об этом говорится в совместном заявлении Евросоюза и Соединённых Штатов.

«Мы настоятельно призываем обе стороны договориться о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня и об основополагающих принципах будущего афганского государства и деталях переходных механизмов управления до достижения окончательного политического урегулирования», — отмечается в документе.

США и ЕС призвали «Талибан»* прекратить наступление в Афганистане, и вместе с правительством конструктивно участвовать в мирном процессе.

К тому же в заявлении подчёркивается, что организации следует «разрешить и облегчить без предварительных условий и в соответствии с международным гуманитарным правом доступ для гуманитарной помощи в районы, находящиеся под их контролем».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Афганистан станет государством-изгоем, если радикальное движение «Талибан»* силой захватит власть в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.