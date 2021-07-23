США намерены работать с Индией по вопросу Афганистана
- Reuters
«Мы исходим из того, что в интересах всех стран региона, чтобы Афганистан в дальнейшем был стабильным и безопасным. Поэтому мы будем работать с нашими индийскими партнёрами над достижением этой цели», — цитирует РИА Новости Томпсона.
По его словам, США рассматривают Индию как своего ключевого партнёра в регионе.
Он добавил, что Вашингтон приветствует усилия Индии по восстановлению мира в Афганистане.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Афганистан станет государством-изгоем, если движение «Талибан»* силой захватит власть в стране.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.