Глава Минздрава Турции призвал граждан страны вакцинироваться

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан страны пройти вакцинацию на фоне роста случаев заболевания коронавирусом.
Глава Минздрава Турции призвал граждан страны вакцинироваться
  • Reuters

«Мы должны вернуться <…> к строгим мерам и немедленно сделать первую прививку», — написал Коджа в своём Twitter.

Он добавил, что сегодня в Турции зафиксировано 11 094 новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее турецкое посольство сообщило, что появившаяся в СМИ информация о возможности закрытия границ страны из-за распространения штамма коронавируса «дельта» не соответствует действительности.

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