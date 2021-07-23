Глава Минздрава Турции призвал граждан страны вакцинироваться
- Reuters
«Мы должны вернуться <…> к строгим мерам и немедленно сделать первую прививку», — написал Коджа в своём Twitter.
Bugünkü vaka sayısı: 11.094— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2021
Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız.
Он добавил, что сегодня в Турции зафиксировано 11 094 новых случаев заболевания коронавирусом.
Ранее турецкое посольство сообщило, что появившаяся в СМИ информация о возможности закрытия границ страны из-за распространения штамма коронавируса «дельта» не соответствует действительности.