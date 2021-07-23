В Хорватии вводят новые ограничения на курортах

Хорватские власти приняли решение об ужесточении контроля за распространением коронавируса на курортах страны.

Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что со следующей недели запрещаются мероприятия с числом участников более 50.

Посетители концертов, спортивных мероприятий должны предъявить либо сертификат вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку, что переболели коронавирусом.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ уже можно начать подготовку к введению более жёстких мер для защиты от COVID-19 в связи с ростом заболевших коронавирусом.