Глава МИД России Сергей Лавров в августе посетит Венгрию, Австрию и Италию. Об этом он сообщил, выступая перед депутатами фракции «Единая Россия».

«В западных странах у меня очень много друзей, в том числе среди моих коллег. Меня приглашают в отдельные страны Евросоюза. Вот, например, в следующем месяце у меня будет визит такой строенный: Венгрия, Австрия, Италия», — сказал министр.

Во время выступления 23 июля Сергей Лавров рассказал, что страны Запада пытаются создать вокруг России пояс нестабильности за счёт её ближайших соседей, в том числе Белоруссии, Украины и Молдавии.

Он также заявил, что Россия не даст втянуть себя в новую затратную гонку вооружений.