Лавров заявил, что вовлечь Россию в новую гонку вооружений не удастся

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст втянуть себя в новую затратную гонку вооружений.
Лавров заявил, что вовлечь Россию в новую гонку вооружений не удастся
  • РИА Новости

«Мы не будем принимать во внимание всякие угрозы и ультиматумы, кроме того, что будем им решительно противостоять, но укрепляя свой суверенитет... И не допустим вовлечения России (нас этим часто пугают, в том числе некоторые оппозиционеры внутри страны)... в новую затратную гонку вооружений», — сказал Лавров в ходе вебинара «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы» на площадке «Единой России».

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков рассказал об осуществляющейся в мире гонке гиперзвукового оружия.

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