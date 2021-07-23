Лавров заявил, что вовлечь Россию в новую гонку вооружений не удастся

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст втянуть себя в новую затратную гонку вооружений.

«Мы не будем принимать во внимание всякие угрозы и ультиматумы, кроме того, что будем им решительно противостоять, но укрепляя свой суверенитет... И не допустим вовлечения России (нас этим часто пугают, в том числе некоторые оппозиционеры внутри страны)... в новую затратную гонку вооружений», — сказал Лавров в ходе вебинара «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы» на площадке «Единой России».

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков рассказал об осуществляющейся в мире гонке гиперзвукового оружия.