В МИД России рассказали об идущей в мире гонке гиперзвукового оружия

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков рассказал об идущей в мире гонке гиперзвукового оружия.

«Гонка высокотехнологичных вооружений, в том числе гиперзвуковых, безусловно, уже идёт. Ничего нового в этом нет — конкурентная эволюция систем вооружений насчитывает многие сотни лет», — сказал он в интервью РИА Новости.

Таким образом представитель МИД прокомментировал заявление США и Австралии о запуске нового проекта — SCIFiRE — по совместной разработке гиперзвукового оружия большой дальности с использованием прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Также он добавил, что разработкой гиперзвуковых вооружений занимаются «уже около десятка» стран.

«Возможно, больше. Оценивать реалистичность их планов по выходу на практические результаты не в компетенции МИД», — отметил Ермаков.

Ранее сообщалось, что Россия с 2012 года провела пять успешных испытательных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард».