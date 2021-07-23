Лавров: Запад пытается расшатать ситуацию в России накануне выборов в Госдуму

Внешнеполитические условия перед выборами в Госдуму остаются сложными, западные политтехнологи не скрывают своей цели расшатать внутреннюю стабильность в России, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, выступая перед депутатами фракции «Единая Россия».

«Западные политтехнологи по большому счёту никакого секрета не делают из того, что хотят расшатать внутриполитическую стабильность в России. Прибегают к самому широкому набору нечистоплотных инструментов, подложных фактов. Выдвигают бездоказательные обвинения: это и по Навальному, и по малайзийскому Boeing, который потерпел катастрофу над Украиной в июле 2014 года, по Скрипалям и по многому другому», — сказал он.

Как подчеркнул министр, ни по одному из этих направлений ответов на многочисленные конкретные вопросы Россия не получила.

«Ответ один: хайли лайкли, больше никто, кроме вас, не мог этого сделать. Либо ответ заключается в том, что «у нас нет каких-либо оснований сомневаться в том, что это сделали вы». Но доказательств не приводят, ссылаясь на «секретность данных», — добавил Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что страны Запада могут попытаться оказать влияние на ситуацию в России, провоцируя протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму.