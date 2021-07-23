Франция и Великобритания введут обязательные паспорта вакцинации

Власти Франция и Великобритании заявили о введении обязательного свидетельства о вакцинации при посещении мест массового скопления людей. Аналогичные меры обсуждают в Австралии.

Как сообщает Sky News, во Франции любой гражданин, планирующий посетить кинотеатры, музеи, спортивные матчи и другие культурные объекты, должен предъявить доказательство вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку об антителах.

С начала августа эти меры коснутся кафе, ресторанов и поездов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что сертификаты на антикоронавирусные вакцины потребуются с конца сентября для посещения ночных клубов и любых крупных заведений в стране.

«К концу сентября ... мы планируем сделать полную вакцинацию условием посещения ночных клубов и других мест, где собираются большие толпы», — сказал Джонсон.

В Австралии главный врач штата Виктория Бретт Саттон сообщил, что паспорта вакцинации рассматриваются на национальном уровне, как только прививка от COVID-19 станет доступной для всех австралийцев.

«Это должно быть подтверждено, проверено, а не подделано», — заявил врач..

Ранее стало известно, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются дискриминации из-за введения паспортов вакцинации.