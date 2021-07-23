На Аляске береговая охрана спасла человека от нападения медведя
- Reuters
«Экипаж заметил человека во время полёта из города Коцебу (штат Аляска) в Ном», — сообщает телеканал со ссылкой на заявление береговой охраны.
Отмечается, что вблизи Нома экипаж увидел знак SOS, выложенный на крыше ветхой постройки и человека, размахивающего руками.
Экипаж приземлился и оценил состояние человека, у которого, как оказалось, была травма ноги и ушиб туловища.
Впоследствии мужчина рассказал экипажу, что просил помощи, так как страдал от медведя, преследующего его каждую ночь в течение нескольких дней. По его словам, однажды животное даже утащило его к реке.
Уточняется, что у этого человека был пистолет, но к тому времени, когда его спасли, у мужчины оставалось лишь два патрона.
В июле прошлого года в интернете появилось видео, как американец освободил от пластикового контейнера медведя, переплывающего озеро.