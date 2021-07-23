На Аляске береговая охрана спасла человека от нападения медведя

Экипаж вертолёта береговой охраны США спас мужчину, выжившего после нападения медведя после того, как заметил знак SOS на крыше хижины в отдалённом шахтёрском лагере на Аляске. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Экипаж заметил человека во время полёта из города Коцебу (штат Аляска) в Ном», — сообщает телеканал со ссылкой на заявление береговой охраны.

Отмечается, что вблизи Нома экипаж увидел знак SOS, выложенный на крыше ветхой постройки и человека, размахивающего руками.

Экипаж приземлился и оценил состояние человека, у которого, как оказалось, была травма ноги и ушиб туловища.

Впоследствии мужчина рассказал экипажу, что просил помощи, так как страдал от медведя, преследующего его каждую ночь в течение нескольких дней. По его словам, однажды животное даже утащило его к реке.

Уточняется, что у этого человека был пистолет, но к тому времени, когда его спасли, у мужчины оставалось лишь два патрона.

В июле прошлого года в интернете появилось видео, как американец освободил от пластикового контейнера медведя, переплывающего озеро.