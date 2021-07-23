В Госдепе заявили об отсутствии планов делиться с КНДР вакцинами

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Соединённые Штаты не планируют делиться вакцинами от COVID-19 с КНДР, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
В Госдепе заявили об отсутствии планов делиться с КНДР вакцинами
  • Reuters

«Сейчас у нас нет планов делиться вакциной с КНДР», — передаёт РИА Новости слова Прайса.

Однако, по его словам, американская сторона «остаётся очень обеспокоена ситуацией с правами человека с КНДР».

«В конечном итоге цель пересмотра нами своей политики в отношении КНДР — не только защита своих интересов, но и... улучшение гуманитарной ситуации (в Северной Корее. — RT), — добавил Прайс.

В ответ на вопрос, запрашивал ли Пхеньян у Вашингтона помощь в получении вакцины от коронавируса, он рекомендовал обратиться в КНДР.

Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что, согласно её данным, в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

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