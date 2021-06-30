В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в КНДР

В пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что, согласно её данным, в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

«ВОЗ не известно ни об одном сообщении о серьёзном инциденте, связанном с ослаблением противоэпидемических мер, кроме тех, которыми поделились СМИ», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что, согласно данным по состоянию на 24 июня, представленным властями КНДР, в Северной Корее до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Ранее ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро Трудовой партии Кореи раскритиковал чиновников за «серьёзный инцидент» в рамках противоэпидемических усилий.