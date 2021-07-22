WSJ: США и Ирак договорятся о выводе американских войск к концу года

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Официальные лица из Соединённых Штатов и Ирака работают над заявлением, в котором стороны призовут к выводу американских военнослужащих из ближневосточной страны до конца 2021 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран.
WSJ: США и Ирак договорятся о выводе американских войск к концу года
  • globallookpress.com

Как пишет газета, при этом стороны намерены подтвердить, что американское присутствие «ещё потребуется для помощи иракским войскам в борьбе с «Исламским государством»*.

«Нам больше не нужны бойцы, потому что они у нас есть. Что нам нужно? Нам нужно сотрудничество в области разведки. Нам нужна помощь с обучением. Нам нужны войска, чтобы помочь нам в воздухе», — цитирует издание главу МИД Ирака Фуада Хусейна.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 26 июля примет в Белом доме премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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