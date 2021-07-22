WSJ: США и Ирак договорятся о выводе американских войск к концу года

Официальные лица из Соединённых Штатов и Ирака работают над заявлением, в котором стороны призовут к выводу американских военнослужащих из ближневосточной страны до конца 2021 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран.

Как пишет газета, при этом стороны намерены подтвердить, что американское присутствие «ещё потребуется для помощи иракским войскам в борьбе с «Исламским государством»*.

«Нам больше не нужны бойцы, потому что они у нас есть. Что нам нужно? Нам нужно сотрудничество в области разведки. Нам нужна помощь с обучением. Нам нужны войска, чтобы помочь нам в воздухе», — цитирует издание главу МИД Ирака Фуада Хусейна.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 26 июля примет в Белом доме премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.