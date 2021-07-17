Байден 26 июля запланировал переговоры с премьер-министром Ирака

Президент США Джо Байден примет в Белом доме премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи 26 июля.

Об этом сообщается в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По её словам, визит аль-Каземи подчеркнёт стратегическое партнерство между странами и будет ещё одним шагом в направлении развития двустороннего сотрудничества. Кроме того, политики намерены обсудить вопросы образования, здравоохранения, культуры, энергетики и климата.

«Президент Байден также надеется на укрепление двустороннего сотрудничества с Ираком по политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности, включая совместные усилия по обеспечению окончательного разгрома ИГИЛ*», — добавила Псаки.

В ночь на 28 июня ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака. По словам пресс-секретаря Белого дома, авиаудары санкционировал президент Джо Байден в соответствии с внутренним законодательством.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.